Disparition du gendarme: La famille repart à sa recherche

La famille de Mathieu Caizergues ne perd pas espoir… Et il y a de quoi. Le gendarme aurait été aperçu à plusieurs reprises dans le sud, malgré sa disparition depuis le 23 juin dernier.



Pour rappel, le gendarme originaire de Montpellier était en randonnée avec deux amis quand il a chuté et s’est blessé à la tête. Il avait alors envoyé la photo de sa blessure à sa famille, assurant qu’il allait bien. Et depuis, plus rien.



Sa mère, Delphine Caizergues, reçoit des appels à longueur de journée de témoins qui auraient croisé son fils. Elle continue donc ses recherches, avec l’aide de proches en parcourant les sentiers du sud et collant des affiches.