Disparition de Simone Veil : "Une grande humaniste, militante de la cause des femmes" (UFR)

Huguette Bello

Présidente Union des Femmes Réunionnaises

C'est avec une vive émotion que nous apprenons la disparition de Madame Simone Veil. L'Union des Femmes Réunionnaises est bouleversée car c'est une grande humaniste, militante de la cause des femmes qui s'éteint aujourd'hui.Nous adressons nos condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.Elle a connu l'horreur de la guerre, la déportation et l'abomination du fascisme et du nazisme. Rescapée des camps de la mort, elle s'est élevée contre les violences. Son combat et sa victoire pour la légalisation de l'IVG résonnent dans le cœur de toutes les femmes de La Réunion.Nous lui devons le droit de disposer de nos corps. C'est une liberté fondamentale qui demeure fragile. Toutes les Françaises savent que cette liberté est un jalon essentiel vers l'égalité entre les hommes et les femmes.Nous nous sentons toutes les héritières de cette combattante et nous honorons sa mémoire. La grande tristesse qui nous étreint aujourd'hui nous fait espérer que la lumière qu'elle a portée continue d'éclairer toutes les générations de filles et de femmes en France et dans le monde.