Disparition de Mathieu au Maïdo: La famille sollicite de nouveau les Réunionnais

Alors que les recherches destinées à retrouver Mathieu - le gendarme mobile disparu au Maïdo le 23 juin dernier - sont restées vaines, la famille ne baisse pas les bras et fait de nouveau appel à la solidarité des Réunionnais."Nous pensons qu'il se trouve ailleurs et souhaiterions que son avis de recherche soit diffusé dans toute l'île", indique sa maman, Delphine, qui est retournée en métropole, après être venue à La Réunion pour tenter de trouver son fils "Une publication ou une impression de l'avis de recherche, affiché ou présenté autour de vous, serait une aide formidable pour nous. D'avance un grand MERCI pour votre participation", exprime la mère de famille, avant d'ajouter :"Si nous devions retenir une seule chose de notre séjour à La Réunion, ce serait le grand coeur et l'humanité de ses habitants".