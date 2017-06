Disparition de Mathieu : Les recherches se poursuivent

On reste sans nouvelles de ce jeune gendarme mobile, Mathieu, 23 ans, parti en randonné avec deux de ses amis vendredi au Maïdo. Un important dispositif de recherches avait été lancé pour retrouver le jeune militaire, mais n’a toujours rien donné.



Juste avant sa disparition, Mathieu avait posté une photo sur le réseaux sociaux indiquant une blessure à la tête. Les recherches vont se poursuivre aujourd’hui. Sa famille, venue de métropole est également attendue ce mardi à La Réunon.



Avant sa disparition, il portait un t-shirt bleu marine, un short noir, une casquette blanche, et un K-way et un sac noirs.



Les personnes en présence d’informations sur le disparu sont priées d’appeler le 17.