Disparition de Maëlys : Ses parents font appel à un médium

Alors que la petite Maëlys, disparue depuis deux semaines en Isère est toujours introuvable, ses parents ont fait appel à un médium.Le père de la fillette de 9 ans, disparue lors d'un mariage a confirmé vouloir explorer toutes les pistes possibles, "n'ayant plus rien à perdre". Le médium se rendra sur les lieux-clés de cetet affaire.Par ailleurs, L'enquête se poursuit. Alors qu'un homme de 34 ans, invité du mariage, a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans" et placé en détention.Selon les derniers éléments de l'enquête, le deuxième enfant évoqué par le suspect n'aurait jamais existé. Pour rappel, le suspect avait déclaré que la petite Maëlys était montée dans son coffre, accompagnée d'un autre petit garçon à la recherche des chiens de cet ancien militaire maître-chien.Confondu par des traces ADN, il ressort des différentes auditions que le garçonnet est une invention et que la petite fille ne serait probablement jamais ressortie de la voiture.