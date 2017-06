Discrimination au SDIS à l’encontre des métropolitains: Nassimah Dindar répond

A lire sur le sujet :

"Comme suite aux propos d’un agent du SDIS974 prônant une discrimination à l’embauche et à l’avancement à l’encontre des « métropolitains », Nassimah Dindar, présidente du Département et présidente du conseil d’administration du SDIS 974, rappelle avec force que la loi, sous peine de sanctions sévères, interdit toutes discriminations, notamment fondées sur le lieu de résidence.Le texte qui s’impose à tous repose sur un principe simple : « les hommes naissent libres et égaux en droits ».Le conseil d’administration du SDIS - réuni ce jour - a soulevé la question des critères de classement de la commission administrative paritaire de décembre 2015 proposés par les organisations représentatives du personnel. Ces critères seront visités afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation."La présidente et les élus du conseils d’administration du SDIS