Mail Communiqué Discrimination au SDIS: Réponse du SNSPP-PATS-FO 974 à Nassimah Dindar Le SNSPP-PATS-FO 974 répond aux propos de Nassimah Dindar, présidente du SDIS, concernant leurs "critères de classement" et l'affaire de discrimination. Voici son communiqué:

Lors du Conseil d’Administration du SDIS du 23 juin, le cas de l’agent qui s’estime discriminé à son avancement a fait l’objet d’un débat. Nous avons forcément donné notre point de vue car nous avons condamné ces critères dès sa mise en place.



Dans les presses (JIR, QUOTIDIEN et ZINFOS) de ce jour, Mme la Présidente du CASDIS a réagi en tenant les propos suivants : "la question des critères de classement de la CAP de décembre 2015 proposés par les organisations représentatives du personnel".



Nous tenons à réagir fermement.



Nous, élus de la CAP membre du SNSPP-PATS-FO 974 n’avons jamais voté et avons dénoncé ces critères qui nous semblaient discriminatoires dans les diverses réunions et lors de son approbation en CAP.



Ces critères ont été institués par la direction et les syndicats minoritaires unis pour la circonstance, il faut que les choses soient claires et chacun assume ses responsabilités. Notre organisation ne peut pas être associée à ces méthodes.



Par ailleurs, nous avons réclamé à plusieurs reprises que ces critères soient revus et corrigés. Nous avons reçu une fin de non-recevoir de notre administration.



Aussi, en ce qui concerne, les "retours au pays", nous avons toujours favorisé tous ceux qui ont fait l’effort de quitter l’île, et qui souhaitent revenir. A compétences et diplômes égaux, ils sont prioritaires.



Le bureau du SNSPP-PATS-FO 974 Zinfos974 Lu 231 fois



