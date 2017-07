Direction Akoya Hôtel ***** & Spa pour les vacances

Pour la restauration ensuite, avec le restaurant le Dôme, la table bistronomique.



Diverses ambiances sont déclinées autour d’un sculptural dôme central composant ce restaurant mariant le design contemporain, l’empreinte de la nature et l’inspiration exotique de l’Akoya. Le bois, la pierre et les touches végétales assortis à des teintes sobres et chaleureuses ainsi qu’un mobilier design et hétéroclite confèrent à cet espace lumineux une atmosphère gourmande et accueillante.



Le Dôme accueille quotidiennement ses hôtes pour un fantastique buffet petit déjeuner, ainsi que les déjeuners et dîners à la carte ou autour de buffets alliant cuisine traditionnelle créole et internationale.