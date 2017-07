Mail Communiqué Diplômes 2017 : L'école supérieure d'Art de La Réunion affiche 91% de réussite L'ESA Réunion a annoncé les résultats des Diplômes 2017 (DNSEP et DNAP). Le taux de réussite global est de 91%. Voici le communiqué :

Diplômé(e)s DNSEP : 100 ℅ de réussite

16 inscrits pour le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique 2017 (DNSEP, grade de Master),

16 lauréats, 6 félicités dont 2 majors, 2 mentions.



Les 16 lauréats :

Emmanuel ALTHIERY, avec mention ; Yasmine ATTOUMANE, avec les félicitations ; Inès AUGUSTE ; Jean-Alain BALBINE ; Sonia CHARBONNEAU, avec les félicitations ; Léa DESCOURS ; Erwan LAURET, avec les félicitations ; Antoine MARIANI, avec les félicitations ; Claude MERION ; Dimitri PEREZ ; Sophie POISSON ; Zoé SEIGNEURIN ; Anaïs SAINT-AGNAN, avec les félicitations ; Jayce SALEZ avec les félicitations ; Eva SOUPRAYEN-THAÏLAME ; Maëva THURE, avec mention.



Le jury pour le DNSEP était Julie CRENN, Présidente, commissaire d'exposition indépendante - Docteur en Histoire de l'art, critique d'art (AICA), Thierry FONTAINE, artiste plasticien,

Guillaume CONSTANTIN , artiste plasticien, Bernard LEVENEUR, Conservateur du Musée Léon Dierx à Saint-Denis de La Réunion, Esther HOAREAU, plasticienne et enseignante en Intermédia à l'ESA Réunion.



Diplômé(e)s DNAP : 82 ℅ de réussite

18 étaient inscrits pour le Diplôme National d'Art Plastiques (DNAP).

15 lauréats 4 félicités et 9 mentions.

Les 14 lauréats :

Thomas BAROUTI, avec mention ; Maé BONNARD, avec mention ; Mickaël GERCARA, avec les félicitations ; Kelly GOULAS, avec les félicitations ; Thomas HOARAU, avec mention ; Salomé JAN ; Tahina MARESU, avec mention ; Larissa PALAYA, avec les félicitations ; Samuel PERCHE, avec mention ; Vincent RAMAYE, avec mention ; Auriane ROBERT, avec mention ; Nina SANCHEZ ; Lucille SIMIAND, avec mention ; Aude SIRARA, avec mention ; Prudence TETU, avec les félicitations



Le jury pour le DNAP était : Julie CRENN, Présidente, commissaire d'exposition indépendante - Docteur en Histoire de l'art, critique d'art (AICA), Guillaume CONSTANTIN, artiste plasticien,

Myriam OMAR AWADI, artiste plasticienne et enseignante en volume de l'ESA Réunion.





