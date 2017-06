Dimitri Payet donne le sourire à des enfants handicapés

Dimitri Payet, arrivé sur l’île jeudi, a rendu visite aux familles de Famill’Espoir, une association de soutien aux parents avec des enfants porteurs de handicap. Accompagné de Maxime Lopez, Julien Lopez, Anthony Payet, Brice Samba et leurs compagnes, il a passé un moment chaleureux dans les bureaux de l'association à l’Etang-Salé les Hauts.



Le footballer a également offert des places à tous les papas et leurs enfants pour le match de gala qui aura lieu ce soir, la veille de la Fête des Pères, au Stade Michel Volnay à Saint-Pierre.



La confidentialité était de mise afin de préserver l’intimité de ces familles, un discret service de sécurité mise en place pour l’occasion. "Souhaitant offrir un moment en toute simplicité aux familles d’enfants à besoins spéciaux, nous avons convenu avec son équipe que ce moment se fera à caractère privé, à huis clos, dans un lieu défini et privé. Et ce, afin de, vous le comprendrez, ne pas exposer à outrance nos enfants malades qui seront présents, afin de préserver l’authenticité de ce moment et de ne pas être indélicats face aux situations difficiles et douloureuses que peuvent traverser ces familles. Notre photographe professionnel sera le seul en charge des photos et les communiquera aux divers organes de presse par la suite", a expliqué le service communication.



"On peut voir sur les photos les visages heureux et les yeux pétillants de bonheur de ce simple mais précieux de vie… Quand des champions se rencontrent…", ajoute l'association.



"Les moments difficiles nous frappent de plein fouet alors ce genre de moments de bonheur c’est important de les prendre", témoigne une maman.



Une autre écrit ce soir sur les réseaux sociaux: "Ce soir, mon fils s’endort les étoiles plein les yeux. Je n’oublierai jamais cet après-midi. Merci à Dimitri, tous ses co-équipiers et merci à Famill’Espoir pour tout ce qu’ils font pour nous".



L’association rappelle que la course DUO (course solidaire qui allie un enfant ou adulte malade/adulte en bonne santé) aura lieu le dimanche prochain, le 25 juin à l’Etang-Salé.