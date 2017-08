Dimitri Payet cambriolé, 110 000 euros de bijoux dérobés

Dimitri Payet a été victime d’un cambriolage, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août. ​Le joueur de l’Olympique de Marseille et international français dormait lorsque des malfaiteurs ont fait irruption à son domicile. Les malfrats sont repartis avec deux coffrets de bijoux, d’une valeur estimée à 110 000 euros, relaye Le Monde.



Selon les informations de la presse nationale, le joueur réunionnais avait fermé la porte de son domicile mais elle n'était pas verrouillée. Le système de vidéosurveillance n'était pas non plus activé. Dimitri Payet ne s'est aperçu du vol que le lendemain matin.



En avril 2016, c’est le milieu de terrain Lassana Diarra qui avait été cambriolé. Les joueurs de football sont souvent la cible de voleurs. Au total, plus d'une dizaine de joueurs de l'OM ont été victime d'un cambriolage au cours des dix dernières années.