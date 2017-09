Mail Social Didier Robert veut un "front réunionnais" pour interpeller le Gouvernement Suite aux discussions avec la délégation des acteurs syndicaux du BTP, le président de Région a publié un communiqué.

" Ce mardi 5 septembre 2017, Didier Robert, Sénateur, Président de la Région Réunion a rencontré l’intersyndicale des patrons et des salariés du BTP pour échanger sur la situation économique du secteur.



Une rencontre importante dans le contexte économique et social particulièrement difficile. Le Président de la Région a lancé un appel pour faire un véritable front Réunionnais des acteurs publics et privés pour interpeller rapidement le Gouvernement dans l'objectif d'obtenir le soutien au secteur d’activité économique essentiel au développement de notre île, dans le cadre du projet pour La Réunion.

Le Président de Région, en présence des conseillers régionaux Fabienne Couapel Sauret et Dominique Fournel, a reçu l’ensemble des acteurs du BTP lors d’un entretien dans le cadre de leurs revendications en lien avec la crise que connaît leur secteur, tant en termes de chiffres d’affaires qu’en termes d’emploi et d’avenir pour la filière.



Cet échange a permis au Président de rappeler l’importance d’une nécessaire cohérence entre l’ensemble des politiques publiques en faveur du développement économique et du soutien au secteur du BTP.

Les deux axes majeurs qui garantissent la relance de l’activité restent les travaux publics et le logement. L’occasion pour le Président de rappeler

La politique régionale en faveur de la commande publique et des grands chantiers;

Lancer un appel à la mobilisation de l'ensemble des acteurs publics et privés afin d'interpeller le Gouvernement sur le nécessaire soutien rapide à apporter à ce secteur, dans le cadre du projet pour La Réunion,

Proposer, dans les mois à venir, l’organisation d’une réunion avec l’ensemble des partenaires (Etat, bailleurs sociaux, établissements publics de coopération intercommunale...) pour la relance rapide d’un véritable plan logement afin de mettre en œuvre la rénovation et la réhabilitation des logements sociaux à La Réunion. Le Président de Région appelle à l’union sacrée pour le BTP, l’activité et l’emploi "Nous devons rassembler les élus et tous ceux qui veulent travailler pour le développement de La Réunion. Je veux faire en sorte qu'avec les acteurs du secteur privé nous puissions parler d'une même voix pour porter la politique de grands chantiers, le soutien des entreprises, l'accompagnement des entreprises fragiles aujourd'hui.



Dans cette démarche là et ce projet Réunionnais, je souhaite qu'il y ait un plus large consensus et je pense avoir été entendu ce matin, tout comme comme j'ai entendu avec beaucoup d'attention les difficultés essentielles des acteurs du BTP aujourd'hui.

S'il y a des décisions à prendre d'ici la fin de l'année, nous sommes prêts nous Région Réunion à continuer à nous mobiliser pour faire en sorte que le programme d'investissement et de modernisation que nous avons lancé serve utilement aux Réunionnais et aux entreprises locales" Le Président de Région appelle à l'union sacrée pour le BTP, l'activité et l'emploi



