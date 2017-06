Didier Robert salue la gestion "saine" de la collectivité régionale

Interrogé sur les comptes administratifs et notamment sur un possible surendettement de la collectivité régionale, Didier Robert se montre serein. Le président de Région, accusé par l’opposition d’une mauvaise gestion des deniers publics, avec notamment une dette avoisinant les 800 millions d’euros, parle d’un choix "délibéré" notamment en matière d’investissements et assure que "tout est sous contrôle".



Pour Didier Robert, "on ne peut pas vouloir une chose et son contraire". "C’est notre choix à la Région Réunion, de faire en sorte qu’il y ait un investissement très fort. Pourquoi ? Parce qu’il y a un vrai intérêt public de modernisation de nos équipements, c’est vrai pour les aéroports, pour le réseau routier…Depuis 2016 il n’y a plus de radiers sur le réseau routier gérés par la collectivité", se félicite le locataire de la Pyramide inversée.



Comme l’explique Didier Robert, ces projets et programmes d’investissements "sont lourds" d’où le fait de "recourir plus souvent à l’emprunt". "En même temps, tout est sous contrôle", poursuit-il, "puisque si nous arrivons à avoir ce niveau d’investissements et si nous arrivons à assurer des services comme la continuité territoriale, la formation professionnelle ou encore le Plan ordinateur portable, nous arrivons malgré tout en 2016 à dégager un excédent de plus de 100 millions d’euros".



"Cela n’est pas rien", ajoute Didier Robert, qui salue la "gestion saine de la collectivité qui arrive dans le même temps à soutenir ses investissements".



Didier Robert s'est de nouveau expliqué sur l’enveloppe complémentaire de 250 millions d’euros pour le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. "Il s’agit ici d'une autorisation de programmes, qui sont des dépenses prévisibles sur la durée, et non pas de crédits de paiement", a réaffirmé l'homme fort de la Région :