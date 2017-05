Didier Robert salue l'action de Dominique Sorain

Didier Robert,

Sénateur,

Président de la Région Réunion.

Je veux saluer le professionnalisme et l'implication du Préfet Dominique Sorain durant son séjour à La Réunion, incontestablement grand serviteur de l’État et tout autant soucieux du meilleur partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, en particulier avec le Conseil Régional.Je veux notamment retenir les questions liées à la formation professionnelle, au développement du tourisme ou encore à la gestion du chantier de la nouvelle route du littoral; dossiers pour lesquels la dimension de l'intérêt général aura toujours été au centredes décisions.Je le félicite aujourd’hui pour sa nomination en tant que Directeur de Cabinet de la Ministre des outre-mer. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ces nouvelles missions pour encore mieux nous aider à faire avancer les dossiers importants et sensibles pour notre île.