Didier Robert rencontre le Ministre de l’Environnement des Seychelles La Réunion Positive Le Sénateur Président Didier Robert a reçu ce jeudi à l'hôtel de région Monsieur Didier Dogley, Ministre de l'environnement, de l'énergie et du changement climatique de la République des Seychelles.





Le Président Didier Robert a naturellement rappelé l’importance et l’intérêt qu’il porte au renforcement de la coopération : "le développement de nos îles passe par notre capacité à nous comprendre, nous soutenir, nous affirmer dans le Grand océan Indien. Cette dimension de coopération est essentielle à nos réussites mutuelles".



Le Président a aussi souligné l’impact positif de la coopération engagée dans le domaine du tourisme par exemple : "A l’image des îles Vanille qui ont permis incontestablement une augmentation du nombre de touristes avec le développement en particulier des croisières, d’autres domaines de coopération doivent nous mettre sur la voie du succès. Ce que nous avons réussi à faire en coopérant pour le tourisme nous devons le réussir sur les questions de l’environnement, des énergies…"



Sur ces sujets, un partenariat est engagé depuis quelques années entre la Région et les autorités Seychelloises. Par ailleurs, les échanges pour le partage d’expérience, fait l’objet de missions de prospection avec le Club export pour permettre d’impliquer des entreprises réunionnaises dont le savoir-faire est aujourd’hui reconnu.



Pour le ministre de la République des Seychelles "la vision des Seychelles est la même que celle de La Réunion en particulier sur les sujets de préservation de l’environnement. Les îles préservées, propres, aménagées restent notre priorité et notre ambition en venant ici à La Réunion est de comprendre ce qui peut être rapidement mis en place aux Seychelles avec l’expertise Réunionnaise dans le domaine de la gestion des déchets, du recyclage… et de travailler avec les Réunionnais".



