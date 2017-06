Didier Robert refuse de céder au chantage de Thierry Robert et prévient le procureur

Thierry Robert avait lancé un ultimatum par texto ce matin à Didier Robert, puis précisé plus tard sur les ondes de radio Freedom et qu'on peut résumer de la façon suivante : "Soit vous me recevez en tête-à-tête, soit je viens manifester demain devant la région ou devant la porte de votre domicile".



La réponse de Didier Robert est tombée tard ce soir : C'est un "niet" catégorique.



Le président de la Région condamne les menaces de mort qui ont été taguées dans la nuit sur le portail du député-maire de Saint-Leu, mais s'agissant de la demande de rendez-vous quant à l'enquête en cours sur la NRL, il rappelle "que l’instruction est secrète et qu’à aucun moment (il) n’a eu connaissance de l’audition du Député-Maire comme du contenu du procès-verbal de cette audition. Dès lors, la Région ne fera pas droit à cette demande d’entretien, sans objet en l'état".



Enfin, s’agissant des menaces de Thierry Robert de venir manifester demain devant la Région, ou devant le domicile de Didier Robert comme il l'a affirmé sur Freedom, Didier Robert indique que "créant ainsi un risque évident de troubles à l'ordre public, l'information a été transmise au Procureur de La République et aux autorités".