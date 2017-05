Didier Robert adresse un courrier au Président de la République

Monsieur le Président de la République,



Au lendemain de votre investiture à la Présidence de la République, de la nomination du Premier Ministre et la désignation du Gouvernement, je tiens à vous adresser, au nom du Conseil régional, et en mon nom propre, mes félicitations sincères.



Votre mandat s'ouvre alors que notre pays traverse depuis plusieurs années une période économique et sociale extrêmement difficile.



Les régions d’Outre-mer ont été, dans ce contexte de crise, encore plus durement touchées que la métropole en raison même de leurs fragilités structurelles reconnues. C’est pourquoi, sans doute, elles sont aujourd’hui confrontées à une montée des populismes et des extrêmes inédite à laquelle, pourtant, ni leur histoire ni leurs cultures et les valeurs qu'elles ont en partage, ne les préparaient.



Les Réunionnais ont exprimé leur profonde désespérance, le sentiment amer de ne pas suffisamment être compris et entendus quand tant de difficultés accablent encore la majorité d'entre eux. Nous mettons tout en œuvre ici, à notre niveau, pour apporter les meilleures réponses. Mais il manque pour la réussite de notre île, comme pour l'ensemble des outre-mer, une vraie coordination des actions entre l’État, les collectivités locales et l'Europe bien sûr.



Je serai ainsi tout particulièrement attentif aux efforts qui seront déployés en faveur des Régions d’Outre-mer pour créer, enfin, les conditions d'un avenir commun, en prenant réellement en considération nos particularités et spécificités locales.



Pour La Réunion, comme vous le savez, la majorité des collectivités locales et des forces vives économiques, portent ensemble un projet alliant économie, écologie et justice sociale.



C'est bien un projet, Monsieur le Président de la République, que nous entendons faire partager.



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération.



Didier ROBERT