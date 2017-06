Mail Communiqué Didier Robert: La Plateforme de l'Union, "incontestablement la première force politique à La Réunion" Trois candidats élus députés sur sept, pour Didier Robert, ils défendent "nos valeurs pour une Réunion rassemblée et unie".





Trois députés de l'Union pour défendre les Réunionnais avec force.



Je veux remercier l'ensemble des réunionnaises et des réunionnais qui se sont déplacés à l'occasion de ce second tour des élections législatives.



Je félicite Nathalie Bassire, dans la 3ème circonscription , David Lorion, dans la 4ème circonscription, Nadia Ramassamy dans la 6ème circonscription.



Ils ont, avec beaucoup d'engagement et de sincérité, défendu nos valeurs pour une Réunion rassemblée et unie ; ils ont défendu le projet que nous portons avec l'ensemble des élus de la Plateforme de l'Union au service de notre île.



Je veux aussi adresser un message de soutien particulier à Daniel Gonthier, Fabrice Marouvin, Cyrille Melchior, Jean-Jacques Morel qui, ayant été qualifiés au deuxième tour, n'ont pas réussi à combler le retard du 1er tour.



Je salue la détermination et le soutien constant des élus de la Plateforme, mais aussi des militants qui, partout, ont mené une campagne digne et respectueuse . C'est unis autour des mêmes valeurs et d'un projet que nous ferons gagner La Réunion.



Ce soir, incontestablement, nous sommes la première force politique à La Réunion. Sept candidats qualifiés pour le second tour et trois d'entre eux qui auront obtenu la majorité des suffrages.



Plus que jamais je suis déterminé à faire entendre la voix des Réunionnaises et des Réunionnais et à défendre un projet de réussite, où chacun doit pouvoir trouver sa place.



Didier Robert, Président d'Objectif Réunion Résultats des élections législatives 2017/second tour:Trois députés de l'Union pour défendre les Réunionnais avec force.Je veux remercier l'ensemble des réunionnaises et des réunionnais qui se sont déplacés à l'occasion de ce second tour des élections législatives.Je félicite Nathalie Bassire, dans la 3ème circonscription , David Lorion, dans la 4ème circonscription, Nadia Ramassamy dans la 6ème circonscription.Ils ont, avec beaucoup d'engagement et de sincérité, défendu nos valeurs pour une Réunion rassemblée et unie ; ils ont défendu le projet que nous portons avec l'ensemble des élus de la Plateforme de l'Union au service de notre île.Je veux aussi adresser un message de soutien particulier à Daniel Gonthier, Fabrice Marouvin, Cyrille Melchior, Jean-Jacques Morel qui, ayant été qualifiés au deuxième tour, n'ont pas réussi à combler le retard du 1er tour.Je salue la détermination et le soutien constant des élus de la Plateforme, mais aussi des militants qui, partout, ont mené une campagne digne et respectueuse . C'est unis autour des mêmes valeurs et d'un projet que nous ferons gagner La Réunion.Ce soir, incontestablement, nous sommes la première force politique à La Réunion. Sept candidats qualifiés pour le second tour et trois d'entre eux qui auront obtenu la majorité des suffrages.Plus que jamais je suis déterminé à faire entendre la voix des Réunionnaises et des Réunionnais et à défendre un projet de réussite, où chacun doit pouvoir trouver sa place.Didier Robert, Président d'Objectif Réunion Zinfos974 Lu 263 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Travaux du pont de la Rivière des Galets : Des restrictions de circulation de 20h à 5h "Lorsqu'une candidature d'union progressiste est portée, la victoire est au bout"