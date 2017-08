Deux morts sur l'île italienne d'Ischia après un séisme

La terre a tremblé cette nuit sur l’île touristique d’Ischia, au large de Naples. Un séisme de magnitude 3,6 selon l’Institut national de géophysique et de vulcanologie italien (INGV) a fait au moins deux morts et environ 25 blessés selon le dernier bilan fait par les secouristes italiens.



Le séisme, dont l’épicentre se situe à 10km de profondeur, s'est produit à 20h57.



Deux communes du nord de l’île, Casamicciola et sa voisine Lacco Ameno, ont subi l’essentiel des dégâts. Selon BFMTV, "l’unique hôpital de l'île a été touché et a dû être en partie évacué".



La première victime est une femme âgée, tuée par des débris tombés d’une église dans le nord de l’île tandis que la seconde victime a été retrouvée sans vie dans les décombres d’une maison écroulée.



Les secouristes tentaient encore cette nuit d’extraire deux enfants, bloqués sous les décombres. Âgés de 4 et 7 ans, les deux enfants sont réfugiés sous un lit et l'aîné est en contact avec les secours par téléphone. C’est leur mère qui a donné l’alerte tandis que leur père a été secouru aux alentours de 2h30.



Ce séisme intervient en Italie alors que le pays s'apprêtait à commémorer jeudi le premier anniversaire du tremblement de terre d'Amatrice, dans le centre de la péninsule, qui avait fait 299 morts.