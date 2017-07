Deux enfants percutés sur la route du Tour Auto

Accident lors du tour Auto ce dimanche matin vers 11h. Un enfant a été renversé par un véhicule de l'organisation de la course.



Le choc s'est produit sur une route des Camélias Saint-Leu où se déroule depuis 10H50 la spéciale ES 13 sur une distance de 11,90 km.



La fillette de 7 ans est prise en charge consciente par les secours. Elle est hors de danger. Un autre enfant de 2 ans n'a été que légèrement blessé. La voiture ouvreuse a fait un tout droit selon le PC course qui suspend la spéciale.



L'organisation a ordonné aux pilotes de descendre en liaison en changeant le parcours initial pour permettre l'intervention des pompiers et des gendarmes.



Les véhicules, qui regagnent actuellement le parc d'assistance, prendront le départ de la spéciale Montée Panon qui devait se faire normalement à 12H30. L'épreuve pourrait débuter avec du retard en raison de l'accident qui s'est produit un peu plus tôt.