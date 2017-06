Deux enfants d'origine réunionnaise meurent dans un accident de la route en métropole

Deux enfants de 4 et 10 ans ont perdu la vie dans un accident de la route survenu ce mercredi dans l'Ain, à Châtenay. Selon le Journal de l'Ile, ils étaient d'origine réunionnaise.



Ils étaient transporté par leur mère qui les amenait à l'école, avec deux autres enfants de la famille, lorsque le véhicule a percuté une camionnette qui s'était garée juste avant sur le bas-côté.



Dans le choc, la fillette de 10 ans perd la vie. Son petit frère de 4 ans, grièvement blessé, est secouru sur place et transporté "en urgence absolue" à l'hôpital. Il ne survivra pas à ses blessures.



La mère et les deux autres sœurs ont elles été légèrement blessées, tout comme les deux occupants de la camionnette. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce tragique accident.