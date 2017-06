Deux élus de Saint-Paul préfèrent Thierry Robert à Marouvin

Belle ambiance au sein du conseil municipal de Saint-Paul. Marc-André Hoarau et Kevy Grosset, respectivement adjoint et conseiller municipal, apportent leur soutien à la candidature de Thierry Robert dans la 7ème circonscription.



Rappelons que leur collègue du conseil Fabrice Marouvin est toujours en lice dimanche 18 juin pour le second tour sur cette circonscription.



"Nous prenons acte des résultats du premier tour des élections législatives. Au vu de ces résultats, il importe pour nous que le pays ait une majorité parlementaire stable et en phase avec l'exécutif. Il n'est pas question pour nous de soutenir un candidat qui ne soit pas "Macron compatible". C'est ainsi que dans la 7ème circonscription, nous appelons à voter pour Thierry Robert et sa suppléante Marie Rose Won Fah Hin", signent les deux élus saint-paulois à tendance centriste qui ne sont pas à leur coup d'essai.



Dans la 2ème circonscription voisine, le même scénario s'était produit durant la campagne avec la candidature de Gertrude Carpanin malgré celle de Cyrille Melchior. Les deux élus sont adjoints à Saint-Paul et avaient même été élus en binôme des départementales en 2015.