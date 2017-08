Deux amis meurent de causes différentes au même moment pendant un barbecue

Lucien Perrot et Olivier Bourdin étaient meilleurs amis. Et comme le font beaucoup d'amis, ils appréciaient un barbecue ensemble mercredi dernier à Authon-du-Perche en Eure-et-Loir. Mais la soirée a viré au drame. Les deux hommes ont en effet été retrouvés, le lendemain midi, morts autour de la table. C’est une voisine qui les a aperçus allongés par terre.



Voyant que les hommes sont décédés au même moment mais qu’il n’y avait aucun signe d’effraction ni de violence, les enquêteurs sont restés perplexes. S’agissait-il d’une intoxication ? Tous les aliments sont analysés et ne présentent rien d’anormal. Et le suicide paraît peu vraisemblable.



L’autopsie a enfin révélé que Lucien, 69 ans, n’ayant plus de dents, se serait étouffé sur un morceau de viande. Son ami, Olivier, 38 ans, souffrant d’une fragilité au cœur, aurait eu une crise cardiaque en voyant son ami mourir.



Toutes autres pistes seront définitivement écartées suite à de nouvelles analyses toxicologiques réclamées par le procureur de la République.