Deux Réunionnais interpellés avec mille cachets d’ecstasy de retour d'Amsterdam

La virée à Amsterdam de deux Réunionnais installés dans la région parisienne a mal tourné. Interpellés jeudi dernier par la douane au nord d’Arras, ils ont été jugés en comparution immédiate ce lundi, indique La Voix du Nord.



Les deux jeunes hommes, Thierry 31 ans et Alexandre 33 ans, ont été contrôlés alors qu’ils revenaient d’un séjour aux Pays-Bas où la consommation de zamal est légale. En revanche, Thierry conduisait alors qu’il avait consommé un dangereux cocktail de cannabis, ecstasy et cocaïne. Egalement en leur possession, cachés dans une trappe précise le journal, mille cachets d’ecstasy d’une valeur estimée à 10 000 euros.



Devant le tribunal, les deux pères de famille et employés comme cariste et préparateur de commande ont expliqué avoir été abordés par un homme qui leur a vendu les cachets pour 400 euros, prix négocié. "Une opportunité" que les deux prévenus ont voulu saisir.

"C’est comme quelqu’un qui aime le bon vin, il va l’acheter… ", a tenté de se justifier Alexandre, rapporte la Voix du Nord.



Ce dernier a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans. Le conducteur a été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans. Thierry écope également d’une suspension de permis de conduire d’un an.



Les deux hommes pourraient bénéficier d’un aménagement de peine et devront s’acquitter d’une amende de plus de 10 000 euros.