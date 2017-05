TCO

Détak zot baro, et vien bat’ in karé a Trois-Bassins ! Vendredi 19 et samedi 20 mai, c’est la fête à Trois-Bassins à l’occasion des 120 ans de la ville !

Et la 3ème édition du Festival Détak Baro se déroule en même temps !



Alors profitez-en et venez passer votre weekend à Trois-Bassins.

Parlez-en autour de vous ….



Programme du Festival "Détak Baro" et des festivités des 120 ans de la ville

Vendredi 19 mai



École de la Souris Blanche (Littoral)

8h30-11h : Cérémonie d’ouverture

Défilé, Théâtre, Chorale, Exposition

Spectacle "Orélyien" de la cie 21°Circus



Place de l’Église

9h30-11h : Conte, Danse, Musique

13h-14h45 : Percussions, Danse

15h : Théâtre avec l’Académie des Dalons

16h30-18h : Présentation des Ateliers de l’École d’Enseignement Artistique Intercommunale



Gymnase de Trois-Bassins

17h : Spectacle "Planète" avec le Théâtre des Alberts



Place de l’Église

18h: Théâtre Programme de Réussite Éducative

18h30 : Théâtre avec l’Académie des Dalons



Cour de l’École Bois Joli Coeur

19h : Spectacle "Nénène" avec l’Association les Contes Calumets



Place de l’Église

20h15: Spectacle "Jeux de salon" de la cie Très-d’Union

20h40 : Démonstration des associations

21h10 : Spectacle "Bal conté" de la cie Karenbolaz

Samedi 20 mai Gymnase de Trois-Bassins

9h-17h30 : Journée Sportive "Festisports" (inscription au service des sports de la mairie), Randonnées et visites guidées de Trois-Bassins



Place de l’Église

14h : Les mamans à l’honneur (remise de médaille de la famille)



Dann Somin

18h : Parade urbaine (de la Place des festivités à la place de l’Église)



Place de l’Église

19h : Discours

19h15 : Spectacle "Maha’Gaga" de la cie l’Aléa des possibles



Cour de l’École Bois Joli Coeur

19h45 : Théâtre d’improvisation "Les Pouss’impro"

20h15 : Spectacle "Ubu Roi et moi et moi" de la cie Maecha Metis



Place de l’Église

21h30 : Spectacle Son et lumière, à l'occasion des 120 ans de la ville de Trois-Bassins





