Clip à la Une Destyn Maloya: Un clip d'hommage à leurs ancêtres malgaches





Les six musiciens*, très attachés au respect des traditions, reprennent le flambeau du maloya de leurs ancêtres en y apportant leur touche contemporaine, avec des rythmes inspirés des styles divers modernes et aussi des traditions de la zone Océan indien.



Ce nouveau clip "Velona Mpanjaka Anao" est pour le groupe un véritable retour aux sources. Les musiciens se sont en effet rendus sur leurs terres ancestrales, à Madagascar, pour le tournage.



Le message : pour pouvoir avancer dans la vie, il faut avant tout savoir d'où l'on vient, connaître ses origines. Et pour cela, une seule chose à faire : aller sur la terre de ses ancêtres et s’imprégner de la nature dans laquelle ils ont évolué.



"Band na (nos ancêtres) lé en nous, i vive à travers nous..i fo nou amène nout vie en fonction de zot l'attentes, de zot ressenti, sak zot i yaime, pas alé à l'encontre de sat i montre anou...fo suive la direction i donne anou pou nou avancé...sinon nout vie sera zamé bien réglé”, estime Fabrice Ramaye.



À ceux qui reprocheraient une sorte de "malgachisation" du maloya, le chanteur a une réponse : "Les premiers qui ont joué du maloya, à La Réunion, ont forcément chanté dans leur langue. C'était du malgache, de l'hindi, une langue africaine, on ne sait pas. Alors retourner à ses sources, ce n'est pas trahir le maloya, au contraire".



Dates marquantes Global Isai Festival (Inde, 2016)

Sakifo Music Festival (2016)

Festival Donia (Madagascar)

Festival Krèol (Ile Rodrigue

Festival Interculturel (Mayotte

Festival Percussion du Monde (France)

Bientôt : Réunion/Afrique du Sud

Décembre – Résidence avec la création de Saka Maloya, un mélange de musique traditionnelle zoulou et Maloya





--

*Fabrice Ramaye (leader du groupe et à l'accordéon), Damien Malard (roulèr), Jérôme Imare (kayamb), Didier Giovanni Hoarau (pikèr), Jerson Avara (saty), Vendomel (congas). Destyn Maloya vient de sortir un nouveau clip intitulé "Velona Mpanjaka Anaoest". Ce titre dont la traduction est "Vive le roi, vive la reine" est un hommage en remerciement à leurs ancêtres malgaches. “Pou moin les rois, les reines, c'est papa, momon, pépé, mémé. Sa mém mes rois, mes reines”, confie Fabrice Ramaye, le chanteur.Les six musiciens*, très attachés au respect des traditions, reprennent le flambeau du maloya de leurs ancêtres en y apportant leur touche contemporaine, avec des rythmes inspirés des styles divers modernes et aussi des traditions de la zone Océan indien.Ce nouveau clip "Velona Mpanjaka Anao" est pour le groupe un véritable retour aux sources. Les musiciens se sont en effet rendus sur leurs terres ancestrales, à Madagascar, pour le tournage.Le message : pour pouvoir avancer dans la vie, il faut avant tout savoir d'où l'on vient, connaître ses origines. Et pour cela, une seule chose à faire : aller sur la terre de ses ancêtres et s’imprégner de la nature dans laquelle ils ont évolué."Band na (nos ancêtres) lé en nous, i vive à travers nous..i fo nou amène nout vie en fonction de zot l'attentes, de zot ressenti, sak zot i yaime, pas alé à l'encontre de sat i montre anou...fo suive la direction i donne anou pou nou avancé...sinon nout vie sera zamé bien réglé”, estime Fabrice Ramaye.À ceux qui reprocheraient une sorte de "malgachisation" du maloya, le chanteur a une réponse : "Les premiers qui ont joué du maloya, à La Réunion, ont forcément chanté dans leur langue. C'était du malgache, de l'hindi, une langue africaine, on ne sait pas. Alors retourner à ses sources, ce n'est pas trahir le maloya, au contraire".Décembre – Résidence avec la création de Saka Maloya, un mélange de musique traditionnelle zoulou et Maloya--*Fabrice Ramaye (leader du groupe et à l'accordéon), Damien Malard (roulèr), Jérôme Imare (kayamb), Didier Giovanni Hoarau (pikèr), Jerson Avara (saty), Vendomel (congas).

N.P Lu 2351 fois



Dans la même rubrique : < > CGSS: Une "matinée-employeurs" pour préparer les chefs d'entreprise aux futures réformes [VIDEO] 1917-2017 : Le Shri Maha Kali Kovil de St-Denis fête son siècle d'existence