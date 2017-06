Destructions de sondes de canne : Un acte de vandalisme "organisé" pour le CPCS

Mail Communiqué Destructions de sondes de canne : Un acte de vandalisme "organisé" pour le CPCS

Destruction des outils essentiels à la filière : l’incendie criminel ainsi que le sabotage, survenus hier soir, de sondes d’échantillonnage sont intolérables et fortement préjudiciables pour la filière.

Hier soir, au centre de réception de cannes de Beaufonds à Saint Benoit, un incendie d’origine criminelle a complètement détruit une sonde servant à mesurer la richesse en sucre dans les chargements de cannes. Ce matériel, qui appartient au CTICS1, est indispensable pendant la campagne sucrière puisque la richesse en sucre est un des éléments qui permet de déterminer le prix payé au planteur.



La réception des cannes à Beaufonds sera donc impossible dans les prochaines semaines. Les planteurs qui livrent habituellement leurs cannes à Beaufonds vont donc être lésés dès le démarrage de la campagne sucrière.



Le remplacement de la sonde sera nécessaire pour que le centre de réception soit pleinement opérationnel : c’est une dépense d’environ 200 000 euros à engager par le CTICS, qui va mettre en difficulté cet organisme interprofessionnel.



Cet acte de vandalisme a été organisé : les images filmées montrent des allers et venues de voitures, puis un départ de feu soudain avec des hydrocarbures. Rien ne justifie ce geste criminel. Une plainte a été déposée par le CTICS.



Dans le même temps, la sonde du centre de réception de cannes de Casernes a été sabotée : le technicien du site de Casernes a, tôt ce matin, découvert des dégradations empêchant le fonctionnement de l’outil. Une expertise est en cours pour déterminer précisément les réparations à effectuer.



Le bureau du Comité Paritaire de la Canne et du Sucre (CPCS) déplore ces agissements contraires à l’intérêt de la filière et qui vont fortement perturber le démarrage de la campagne sucrière.



Isidore Laravine et Florent Thibault, co-présidents, soulignent que les heures qui viennent seront déterminantes pour savoir si, dans ce contexte grave, le dialogue interprofessionnel peut se poursuivre. Hier soir, au centre de réception de cannes de Beaufonds à Saint Benoit, un incendie d’origine criminelle a complètement détruit une sonde servant à mesurer la richesse en sucre dans les chargements de cannes. Ce matériel, qui appartient au CTICS1, est indispensable pendant la campagne sucrière puisque la richesse en sucre est un des éléments qui permet de déterminer le prix payé au planteur.La réception des cannes à Beaufonds sera donc impossible dans les prochaines semaines. Les planteurs qui livrent habituellement leurs cannes à Beaufonds vont donc être lésés dès le démarrage de la campagne sucrière.Le remplacement de la sonde sera nécessaire pour que le centre de réception soit pleinement opérationnel : c’est une dépense d’environ 200 000 euros à engager par le CTICS, qui va mettre en difficulté cet organisme interprofessionnel.Cet acte de vandalisme a été organisé : les images filmées montrent des allers et venues de voitures, puis un départ de feu soudain avec des hydrocarbures. Rien ne justifie ce geste criminel. Une plainte a été déposée par le CTICS.Dans le même temps, la sonde du centre de réception de cannes de Casernes a été sabotée : le technicien du site de Casernes a, tôt ce matin, découvert des dégradations empêchant le fonctionnement de l’outil. Une expertise est en cours pour déterminer précisément les réparations à effectuer.Le bureau du Comité Paritaire de la Canne et du Sucre (CPCS) déplore ces agissements contraires à l’intérêt de la filière et qui vont fortement perturber le démarrage de la campagne sucrière.Isidore Laravine et Florent Thibault, co-présidents, soulignent que les heures qui viennent seront déterminantes pour savoir si, dans ce contexte grave, le dialogue interprofessionnel peut se poursuivre.

Zinfos974 Lu 123 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Région : Commission permanente du 30 mai 2017 BTP : de nouveaux index pour mieux coller à la réalité économique locale