"Despacito" bat tous les records de streaming

Le tube du Portoricain Luis Fonsi est devenu totalement incontournable depuis quelques mois. "Despacito" est la chanson de tous les records grâce au streaming...



Plus de 4,6 milliards de vues sur les plateformes telles Spotify et Youtube. La chanson initialement sortie en janvier a connu une deuxième jeunesse en avril avec un remix accueillant Justin Bieber.



La recette? Des paroles truffées de sous-entendus à connotation sexuelle, un rythme reggae, des versions remixées avec Justin Bieber.



"Despacito" qui signifie tout doucement en espagnol, est aujourd'hui la chanson en streaming la plus écoutée de tous les temps. Le titre explose le record détenu alors par Justin Bieber avec "Sorry" et 4,38 milliards de vues.