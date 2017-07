Mail La grande Une Des tracteurs circulent sur le boulevard Lancastel en direction de l'Est

Un convoi de tracteurs a quitté le Barachois en direction de l'Est en ce début d'après-midi. Une quinzaine d'entre eux se trouvent sur le boulevard Lancastel. Il est donc préférable d'emprunter le boulevard Sud pour se rendre dans l'Est.



Le Barachois est ouvert pour l'instant. Zinfos974 Lu 356 fois



Mail