Des tétrapodes avant une sécurisation durable de l'Etang du Gol?

Avant que le conseil municipal ne s'attarde pendant des heures hier soir s ur le sort de la 25e commune, Pierrick Robert a déposé une motion demandant à la majorité de "tout mettre en oeuvre" pour sécuriser le front de mer de Saint-Louis. Suite au dernier épisode de forte houle, des maisons avaient été inondées. "Considérant que des promesses d’endiguement avaient était faites à la population lors des dernières échéances électorales par la majorité municipale", des élus de l’opposition, Pierrick Robert, Christian Aho-Nienne et Patrick Ramin, demandent à ce qu’une rencontre en urgence avec le représentant de l’Etat soit organisée "afin que l’on puisse ensemble proposer des solutions à court terme et à long terme".A charge pour la collectivité de lancer la procédure, "lancement d’études, commission technique regroupant les différents partenaires, etc", ajoutent-ils.Dans le même temps, une pétition à l'initiative d'un mouvement de citoyens a été remise au maire, Patrick Malet. Les riverains sinistrés réclament la construction d’une digue et en attendant les travaux, la pose de tétrapodes pour assurer leur sécurité.