Des solutions concrètes pour réduire vos factures d’électricité avec les Espaces Info Énergie ! L’Espace Info Énergie vous aide à mieux maîtriser votre consommation d’énergie, vous informe sur les moyens pour réduire le montant de vos factures d’électricité et comment bénéficier des aides financières pour la réalisation de vos travaux.





Votre logement et certaines de vos habitudes quotidiennes sont extrêmement énergivores. Outre les préoccupations écologiques, cela a également un impact non négligeable sur vos factures que vous avez parfois du mal à payer.



En difficulté, vous souhaitez avoir des astuces pour économiser de l’électricité (choix de électroménager, gestes quotidiens, etc.) ? Ou encore acquérir un chauffe-solaire ou avoir recours au photovoltaïque ? Obtenir des aides financières pour vous équiper ? Les conseillers Info Énergie vous informent gratuitement par téléphone et/ou sur rendez-vous dans l’une de leurs agences.



En plus de vous accueillir dans les Espaces Info Énergie, les conseillers sont présents sur diverses manifestations (conférences, foires et salons, visites de sites…) et se déplacent ainsi à travers toute l’île. Ces professionnels vous accompagnent dans votre projet, visant la réduction de votre consommation énergétique, dès la construction de votre maison ou dans le cadre d’une rénovation.



Ainsi les Conseillers Info énergie vous proposent : Un accompagnement tout au long de votre projet de construction neuve ou de rénovation ;

Une analyse de votre projet de construction au regard de la RTAA DOM ;

De faire le lien avec Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) pour profiter des conseils d’un architecte conseil ;

Une liste des entreprises qualifiées (RGE) pour la partie solaire, isolation, menuiserie ;

Une adéquation entre les travaux et aides financières existantes.

Ces conseillers peuvent vous aider à comprendre et à analyser vos consommations électriques. Des équipements de mesures et de comptage de vos consommations peuvent être mis à votre disposition.

Les conseillers Info Énergie sont là pour vous orienter vers les différentes solutions et aides financières existantes et vous suivre dans vos démarches administratives.

Pour bénéficier des conseils gratuits de l’Espace Info Énergie, contactez les conseillers du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, au 0262 257 257.

Contact : 0262 257 257 – eie@energies-reunion.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.energies-reunion.com En effet, l'Espace Info Énergie de La Réunion, financé par l'ADEME et la Région Réunion, a pour mission d'informer et de sensibiliser les particuliers sur les thématiques énergétiques de manière neutre, gratuite et indépendante.





