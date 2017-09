Des résidus de glyphosate retrouvés dans des céréales pour petit déjeuner

L’ONG Générations futures a fait analyser une trentaine d’échantillons de céréales pour petit déjeuner, légumineuses et pâtes. Les analyses ont révélé la présence de traces de glyphosate - principe actif du Roundup, herbicide le plus utilisé au monde - dans 16 des produits.



Les analyses ont porté sur dix-huit échantillons à base de céréales : huit céréales pour petit déjeuner, sept pâtes alimentaires, trois autres produits (petits pains secs, biscottes). Douze échantillons de légumineuses sèches ont aussi été analysés : sept de lentilles, deux de pois chiches, deux de haricots secs, un de pois cassés. Des produits achetés en supermarché.



Le glyphosate est potentiellement cancérogène. Selon François Veillerette, porte-parole et directeur de Générations futures, il y a "urgence pour l’Union européenne à renoncer à l’usage de cette molécule (…) et à faire évoluer en profondeur son modèle agricole, devenu trop dépendant des pesticides de synthèse".