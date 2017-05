Mail Courrier des lecteurs Des réponses Monsieur Annette

Vous faites partis des renégats qui trahirent notre candidat sorti vainqueur de notre primaire socialiste Benoit Hamon, vous n’êtes pas le seul et je le déplore .Je souhaite avec force que le résultat des urnes lors des législatives condamne fermement tous ces traites hommes et femmes qui ont suivi Macron.



Alors que pensez-vous de ce gouvernement, ni de gauche ni de droite, certainement plus que libérale voir aux ordres de la grande finance,cela personne peut le contester.



-Notre île gangrenée par le chômage que peut elle pensée de ce gouvernement qui oublie un ministère pour le plus gros employeur de France l’artisanat. Ce n’est pas vos amis du 4/40 qui réduiront notre chômage. Je me souviens de vos beaux discours ou sont-ils ? comprenez le désarroi de vos citoyens l'un des départements,une des villes ou le chomage et la pauvreté son les rois.



-Le logement votre fer de lance et je le crois sincèrement que vous aviez raison! Il fut malheureusement oublié par votre jeune ami , mais que vous a –t-il promit ?



-La famille pour qui vous nous faisiez vibrer, pas même un secrétariat. Monsieur le Maire aucun ministre pour vos anciens, vos retraités, cela ne vous gène pas ? Nous pouvons comprendre que soutenir notre jeunesse soit une priorité mais cela doit se faire dans une forme de respect de tous les âges. Mais à ce jour ou se trouve le ministère de la jeunesse, votre ami leur prépare un avenir vers l’ubérisation se qui permettra de supprimer peut être le SMIC .Mais ou sont passé vos valeurs Monsieur Annette.



-Je suis scandalisé comment peut on oublier un ministère des droits des femmes qui avec force nous avez été promis par votre protégé Macron..Alors encore une fois nos mères, nos femmes, nos filles furent trompées par Macron je peux le concevoir pas par vous.

-Je reste sans voix la disparition du ministère de la fonction publique. De qui doivent prendre peur nos fonctionnaires d’une droite pure et dure ou de votre jeune ami ? Ce qui lui permettra plus facilement de supprimer des postes,120 000 je crois?



Alors Monsieur Annette je vous souhaite beaucoup de courage, dans peu de temps nous aurons de votre part et j’en suis certain un nouveau retournement de votre veston. Marc Marie, désabusé Lu 199 fois



