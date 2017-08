Des renards gavés à mort pour fournir Vuitton et Gucci en fourrure

Engraissés à mort pour pouvoir produire plus de fourrure destinée à l’industrie, les limites physiques de ces animaux sont poussées à l’extrême. D’abord gavés de force, leur peau s’étend jusqu’à cinq fois leur superficie normale. Ensuite, un régime sec leur fait perdre leur graisse et les éleveurs peuvent ainsi dépecer plus facilement leurs victimes.



Beaucoup d’animaux meurent pendant ce procédé de gavage et s'ls ne succombent pas, ils sont soit placés dans des chambres à gaz, soit leur nuque est brisée.



C’est le groupe activiste de défense des animaux finlandais Oikeutta Eläimille qui a publié ces images, après avoir réussi à pénétrer dans une ferme d’élevage.



Résultats de croisements génétiques et de gavage forcé, ces renards permettent un meilleur rendement en faisant jusqu’à cinq fois la taille et quatre fois le poids de renards bleus en liberté.



Dans cette ferme, une centaine d’animaux sont ainsi détenus, alors même que la législature du pays interdit la souffrance animale dans les élevages. En tout, pas moins de cinq fermes d’élevages seraient concernées par ces pratiques.



Oikeutta Eläimille a également révélé que les fourrures de ces animaux servent à alimenter les stocks de fourrures de marques comme Louis Vuitton, Michael Kors et Gucci.



Une pétition en ligne a été lancée par le groupe activiste de défense des animaux finlandais.