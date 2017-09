Des radars cachés dans des poubelles en Belgique, une arrivée en France possible

En Belgique, pour mettre fin aux excès de vitesse, des radars un peu particuliers ont été mis en place : des radars-poubelles. Baptisée NK7, la machine se glisse discrètement dans une poubelle.



Elle peut enregistrer les dépassements de vitesse dans les deux sens de circulation et jusqu’à six véhicules en infraction en même temps. L'engin utilise la technologie infrarouge, ainsi, sans flash visible, impossible de savoir sur le coup qu'une amende sera prochainement délivrée.



Le NK7, qui fonctionne de jour comme de nuit, peut même être utilisé dans des tunnels. Il peut envoyer des photos des plaques aux équipes chargées d'intercepter les conducteurs roulant trop vite via wifi ou 4G. Son prix avoisine les 50.000 euros.



L'un des appareils, installé dans la région de Liège, a enregistré plus de 280 excès de vitesse par jour, en l'espace de deux semaines, rapporte La Voix du Nord.



Ce dispositif pourrait d'ailleurs débarquer en France. Le radar serait en cours d’homologation au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), selon la société distributrice en Belgique, Securoad. Une information partiellement confirmée par le LNE qui indique être bien en contact avec la société constructrice Redflex, mais sans préciser l'objet des échanges, souligne La Voix du Nord.