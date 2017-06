Mail Faits-divers Des portables, du zamal et de la "poudre blanche" retrouvés au centre de détention du Port





Vendredi matin, ils ont procédé à une fouille générale dans le quartier haut de l’établissement, permettant la saisie de 15 téléphones portables, de cinq grammes de zamal mais également de cinq grammes d’une poudre blanche encore non-identifiée.



Dans un communiqué, l’UNSA-UFAP "salue l’initiative de cette fouille", tout en rappelant que le centre de détention du Port "est dans une situation critique du point de vue sécuritaire et de l'effectif en personnel".

Si nous saluons l'initiative de cette fouille, dont nous ne cessons de réclamer le renouvellement depuis quelques années, il nous apparaît important de signaler que le CD le Port est dans une situation critique du point de vue sécuritaire et de l'effectif en personnel. Les agents sont régulièrement rappelés, les heures explosent et l'absentéisme (arrêts de travail) est devenu monnaie courante.



La faute à :



- UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES CALAMITEUSE.. -L'INCOMPÉTENCE ÉPROUVÉE DE LA DIRECTION EN PLACE..



Compte tenu du sentiment d'insécurité dû au manque de personnel non réclamé par notre chère Direction et les agressions toujours présentes,

L'UFAP UNSA Justice Réunion Mayotte RÉITÈRE LES DEMANDES SUIVANTES :



- DES FOUILLES AVEC ÉQUIPES CYNOPHYLES PLUS SOUTENUES



-LA REPRISE DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES UNITÉS DE VIE DU QUARTIER BAS



-LA SÉCURISATION DE L'ACCÈS PARLOIR FAMILLE DU QUARTIER HAUT.



-LA DOTATION D'AÉROSOLS DE DÉFENSE ET/OU D’ARMES NON LETALES AUX AGENTS RONDIERS EN VÉHICULE.



-LA RÉFECTION ET LA SÉCURISATION VIA SYSTÈME DE VIDÉO SURVEILLANCE DU PARKING DES PERSONNELS. Belle prise des surveillants de la prison du Port.Vendredi matin, ils ont procédé à une fouille générale dans le quartier haut de l’établissement, permettant la saisie de 15 téléphones portables, de cinq grammes de zamal mais également de cinq grammes d’une poudre blanche encore non-identifiée.Dans un communiqué, l’UNSA-UFAP "salue l’initiative de cette fouille", tout en rappelant que le centre de détention du Port "est dans une situation critique du point de vue sécuritaire et de l'effectif en personnel". Zinfos974 Lu 865 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Course-poursuite : Deux fous du volant interpellés à Sainte-Suzanne Le corps sans vie d'un homme retrouvé au Chaudron