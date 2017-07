Mail Communiqué Des pompiers toujours sans caserne fixe





Il leur a été très fièrement remis, tel un pansement sur leur blessure, les clés du stade Klébert Picard qui passe ainsi du statut d'un équipement sportif à celui de caserne de pompiers temporaire avec les conséquences juridiques que cela peut entrainer en matière de risques et d'assurances en attendant une future situation précaire.



Deux projets viables et pertinents avaient été proposés chemin l'Ermitage au Trois Mares mais surtout une proposition à Bel Air disposant de véritables atouts de rayonnement.

Le maire a au final retenu un site dans zone industrielle de Trois-Mares. Lors du premier passage de cette affaire en conseil municipal j'ai interrogé la majorité sur l'opportunité de ce choix en périphérie du Tampon au vue notamment des difficultés de la circulation dans la zone.



De plus, cette proposition met en évidence un risque d'isolement potentiel en cas de fortes pluies par la présence des radiers environnants. La lecture du PPRI est aussi intéressant en la matière.



Dans la délibération municipale de juin 2017, il est annoncé l'intérêt du SDIS pour la seule parcelle que la mairie met à sa disposition. Cette parcelle comporte un bâti en cours de construction.



Il conviendrait d'être éclairé du contenu de l'étude du SDIS non seulement sur la parcelle mais également sur le bâti.



Tamponnais et conseiller municipal, je tiens à renouveler aux pompiers tamponnais mon soutien inconditionnel et à saluer leur courage et dévouement à notre population. Je soutiendrai toute action qui vise à améliorer leurs conditions de travail.

Yannis Lebon

Conseiller Municipal D'opposition

