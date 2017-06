Des planteurs forcent un camionneur à vider son charbon sur la route

Deux opérations escargot et deux blocages du Barachois… Les planteurs - qui manifestaient suite à l’annulation de la réunion de négociation du prix de la canne hier - ne se sont apparemment pas arrêtés là. Le Barachois a dû être partiellement fermé hier soir vers minuit à cause d’une montagne de charbon qui se trouvait sur la voie de droite en direction de l’Est, devant la préfecture.



Des planteurs mécontents ont menacé un camion de livraison de charbon et ont forcé le conducteur à vider son chargement sur la chaussée, selon le propriétaire du camion. "Sous les yeux de la police ne pouvant intervenir, précise-t-il. Ils étaient sur le parking de la préfecture, et c’est au moment de partir qu’ils ont voulu marquer le coup de départ. Manque de pot, le camion était au feu rouge". Ils sont ensuite repartis en tracteur et pickup en direction de l’Est.



La circulation a dû être partiellement déviée et aurait été rétablie quelques heures plus tard.



Le propriétaire du camion compte poser une main courante.