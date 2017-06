Des parfums Volcan by Rapiti à gagner

D'un voyage, d'une île, un parfum est né.Volcan by Rapiti fait écho à une envie des îles, une évasion exotique inspirée par la Réunion l'île intense.



Quel est ce jus si particulier ? Un oriental ou l'on perçoit en notes de tête les essences de citron, de bergamote ... Viennent ensuite le gingembre, la menthe, le chocolat et le caramel. Pour finir Volcan s'attarde les clous de girofle, le santal, de sauge, de patchouli pour finir avec en note de fond sur le musc, la vanille et la fêve Tonka. Quand le parfum devient fusion, les papas vont adorer...



8 parfums Volcan by Rapiti à gagner du 12 au 15 juin. Tirage au sort le 16 juin. Les gagnants seront avertis par Sms