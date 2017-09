Des parents profèrent des menaces racistes envers la directrice de l'école Vauban

"Sans l’intervention des policiers, ça aurait pu aller plus loin". Selon le syndicat CFTC Education, il s’en est fallu de peu jeudi dernier, 7 septembre, pour que la violence verbale ne débouche sur une agression physique.



Les faits rapportés sont pourtant d’une banalité affligeante. Tout est parti de l’échange de sacs appartenant à deux marmailles inscrits dans l’école maternelle de Vauban à Saint-Denis.



Par mégarde, les deux sacs qui sont de la même marque et qui se ressemblent donc trait pour trait, sont échangés. Dans l’un des deux sacs, les parents s’aperçoivent que les vêtements de rechange de leur enfant ont disparu. Les parents, accompagnés d'un autre membre de la famille de l'enfant concerné, arrivent à l’école pour une demande d’explication auprès de la directrice de l’établissement.



Mais la demande d’explication vire à l’altercation. Des insultes à caractère raciste sont proférées à l’encontre de la directrice. Cette dernière est également menacée verbalement, ainsi que deux autres enseignants. "Il n’y a pas eu de coup mais des menaces. ça a failli aller plus loin", indique Laurent Turpin, secrétaire général CFTC Education 1er degré.



Il a fallu l’intervention de la police pour ramener le calme auprès des protagonistes. La directrice est en arrêt maladie. Une plainte a été déposée au commissariat.