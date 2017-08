Des paniers Ultra Doux Erable Guérisseur à gagner

Quelle est cette fameuse recette ? Elle associe deux ingrédients réparateurs : l’huile de ricin particulièrement riche en acides gras, utilisée depuis des générations pour ses vertus revitalisantes et renforçatrices ; et la sève d’érable, vrai trésor de vitalité de l’arbre, reconnue pour ses vertus nutritives et réparatrices.

DES INGREDIENTS NATURELS POUR DES CHEVEUX INTENSÉMENT RÉPARÉS