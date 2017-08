Mail A la Une ... Des nouvelles du singe Vedette, parti en métropole Le petit singe surnommé Vedette, capturé à Trois-Bassins après des journées d'errance au Port, semble s'acclimater à son nouveau logis, et bonne nouvelle : il est en couple!

Le petit vervet semble heureux à l'Espace zoologique de Saint-Martin la Plaine, près de Lyon, qui l'a recueilli voici un mois et demi.



Son histoire est probablement celle de nombreux animaux sauvages, détenus illégalement par des personnes sans scrupules. Détenir un singe est formellement interdit en France, mais, par effet de mode, ou par désir de se distinguer, certains n'hésitent pas à enfermer ces animaux sauvages, facétieux, et parfois agressifs. S'est-il échappé des mains de son "propriétaire", ou celui-ci s'est-il lassé du petit animal, mystère...



Après trois mois passés au Croc'Parc, à l'abri des regards, le petit singe a pris l'avion vers les cieux métropolitains. Il s'est vu offrir une nouvelle vie à l'Espace zoologique de Saint-Martin la Plaine, qui s'est donné pour mission de recueillir les animaux sauvages saisis dans les cirques ou chez les particuliers, perdus, ou abandonnés, en partenariat avec l'association Tonga.



L'association Tonga, du nom du premier animal recueilli en 2007 par l'Espace zoologique, un hippopotame maltraité dans un cirque, a pour but de sociabiliser ces animaux, afin de les renvoyer dans leur milieu naturel. Ainsi Tonga l'hippopotame a-t-il rejoint une réserve en Afrique du Sud.



Notre "Vedette" s'acclimate tranquillement, selon Pierre Thivillon, fondateur du zoo et président de l'association Tonga. "Il s'alimente parfaitement, il vient chercher la nourriture dans ma main tous les matins à 6h30", raconte ce passionné des animaux, qui nous réserve une belle surprise : "Il est dans un enclos avec une femelle amenée par les autorités. Nous espérons qu'ils vont réussir à former un couple et se reproduire, il leur faudra un certain temps. Il est dominant, mais que voulez-vous, c'est un mec!"





Bérénice Alaterre Lu 824 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Comment se donner les chances d’avoir une entreprise pérenne Découverte macabre au Chaudron