Des nouveaux-nés reçoivent leur premier livre

Des livres ont été offerts aux bébés de plusieurs maternités jeudi, grâce à l’action régionale de prévention "1 Bébé, 1 Livre", soutenu par le Rotary Club de Saint-Denis. Une façon de combattre l’illettrisme qui touche plus de 110.000 personnes à La Réunion.



Des orthophonistes ont donc chaque maman dans plusieurs maternités de l’île afin de les sensibiliser sur leur rôle dans le développement du langage de leur enfant. Des petits livres souples adaptés aux bébés ont été remis avec un livret expliquant les différentes étapes du développement du langage et expliquant aux parents comment bien communiquer avec les enfants, dès le plus jeune âge.



La présidente du syndicat des orthophonistes de la région Réunion explique que le livre est un objet que les enfants vont manipuler, un objet de partage et aussi un moyen d’échange entre la maman et le bébé. Le discours est même élargi afin d’en faire profiter toute la fratrie du bébé.



Cette action, qui a démarré il y a 7 ans, touche entre 150 et 200 jeunes mamans.