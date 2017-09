Des modifications de la circulation "illégales" pour le collectif St-Denis en colère

On a le droit de circuler comme avant dans la rue Maréchal Leclerc et Félix Guyon, malgré l’arrêté du 4 août: c’est ce que déclarent les commerçants de Saint-Denis ce lundi. L'UCD (Union des commerçants dionysiens) et l'AGCV (Association de gestion du centre-ville) ont annoncé que l’arrêté interdisant la circulation aux voitures sur la partie inférieur de la rue Maréchal Leclerc et certaines parties de la rue Félix Guyon n’est pas valable. "Un arrêté doit être publié au registre des actes administratifs, affiché en mairie et transmis à la Préfecture, explique Sophie Repiquet, commerçante, riveraine et porte-parole du collectif "Saint-Denis en Colère", or la mairie n’a pas fait tout ça et sa mise en application n’est donc pas possible".Ces obligations n’ayant pas été remplies, le collectif n’appelle pas officiellement à circuler librement là où la circulation est interdite depuis un mois - pour des raisons de sécurité - mais "chacun est libre de faire comme il veut".Les modifications de la circulation seraient donc "illégales". En cas de verbalisation, celle-ci serait contestable, et le collectif invite toute personne ayant été verbalisée sur les rues concernées par l’arrêté à contacter le collectif via leur page Facebook ou par mail (saintdenisencolère@gmail.com).Le collectif rappelle que cet arrêté est une "catastrophe" et que sans son retrait, les commerçants ne commenceront pas les négociations avec la mairie. Faciliter la circulation des transports en commun, oui , mais "pas sur ce tracé là". À trois jours du début des soldes, les commerçants ressentent déjà l’impact de l’arrêté : entre 20 et 30% de perte de chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière.Des actions sont à prévoir si la mairie décide de maintenir ce tracé.