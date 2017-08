Des malfrats parfaitement au courant des habitudes du Super U

Les auteurs de cette tentative de cambriolage du coffre fort du Super U de Saint-Paul semblaient parfaitement connaître les us et coutumes du magasin, ainsi que la configuration des lieux. C'est l'impression qui ressort du témoignage d'un ancien agent de sécurité du supermarché saint-paulois.



Selon cet ancien employé, lorsque le magasin baisse ses rideaux à 19h, seuls restent à l'intérieur trois employés de confiance : le chef de poste, la chef caissière et l'agent de sécurité, hormis les gérants qui peuvent être également présents. En journée, les agents de sécurité sont au nombre de deux. L'un des deux quitte son poste dès la fermeture à la clientèle.



C'est donc visiblement juste après la fermeture du magasin que les malfrats sont passés à l'action, avec la certitude, à cette heure-là, que la recette du jour serait donc acheminée vers le coffre-fort du magasin.



Autre fait qui va dans le sens de malfrats parfaitement au courant des habitudes du supermarché : les convoyeurs de la Brinks passent récupérer les fonds du magasin chaque vendredi, toujours selon notre informateur.



Ces trois employés habilités à rester au-delà des heures d'ouverture peuvent rester à l'intérieur du magasin, chaque soir, jusqu'à 22h pour tenir les comptes de la journée.



Ce n'est donc pas par hasard si les malfrats sont passés à l'action dans ce créneau.