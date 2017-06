Des journalistes en herbe au Bernica

Le journalisme n’aura bientôt plus de secret pour les 20 enfants de l’atelier radio/Presse/JT de l’AFTRR.



Ils étaient de sortie les 19 et 22 mai derniers chez ACB (Association Collège Bernica) dans le cadre des TAP de la garderie « après 4 heures ». A l’initiative de ce projet, l’association AFTRR. Elle intervient auprès des des enfants pour les initiés aux ficelles du journalisme.



Durant ces deux séances, les enfants ont pu visiter les studios ACB et découvrir la radio en situation réelle. De la découverte du matériel de base, aux services de production en passant par la diffusion, les marmailles ont enregistré des petites pastilles de 6 minutes par groupe.



Ces journalistes en herbe se sont également lancés dans les techniques de montage, mixage et autre enregistrement. De quoi susciter leur intérêt pour l’information!