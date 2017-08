Des journalistes bien payés... pour dire des conneries sans nom !

L'autre soir, au JT de RFZéro, Elyas Akhoun en a dit une belle.



Rendant compte d'un fait-divers horrible du Tampon, il a affirmé que "le coupable a poignardé son ami avec un couteau".

C'est vrai, quoi ! Le meurtrier aurait pu utiliser un pamplemousse. Cela ne fait pas de trous dans la peau.



On les paie pour ça, me dit-on. Et même cher, à ce qu'il paraît.