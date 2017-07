Des jeunes danseurs réunionnais en voyage à New York

La compagnie Ismaël Aboudou et Le Santyé ont permis à une vingtaine de jeunes danseurs d'effectuer un voyage pédagogique et culturel à New-York. Curieux de découvrir une nouvelle culture, ils pourront "connaître l'environnement où la danse jazz a créé son histoire, ses comédies musicales et des grandes performances artistiques, explique le chorégraphe, Ismaël Aboudou, ce voyage a pour but d'éduquer nos danseurs réunionnais sur la culture des États-Unis: étudier le parcours historique de la danse et voir de ses propres yeux le niveau international des danseurs professionnels à New York. Également se former et créer un échange culturel auprès d'élèves new-yorkais afin que nos jeunes artistes puissent développer leur potentiel dans notre société réunionnaise".



"Ils profitent de stages avec le Broadway Dance Center et l'équipe de Steps 74 street, d’un petit détour chez le Alvin

Ayley Américan Dance Center et chez le Julliard School, avec des équipes sur la danse traditionnelle américaine Horton du 6 au 23 juillet. Ils ont aussi l’occasion de visiter les musées Moma, Central Park, la Mess sur Harlem, l’Empire State Building, le Wall-Trade Center, le Musée d'histoire naturelle, l’Aquarium de Brooklyn, la comédie musicale Le Roi Lion...", détaille-t-il.