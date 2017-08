Des inspecteurs de la CGSS se rendent dans les Hauts

Informations, conseils, rappels à la loi… La CGSS s’est rendue chez les entreprises des Hauts de l’Ouest hier pour leur apporter des conseils en matière de déclarations sociales, de leur distribuer une brochure d’information sur le travail dissimulé et de les informer des risques encourus (sanctions civiles et pénales susceptibles d’être prononcées) en cas de non-respect de la règlementation ou de recours au travail dissimulé.



13 inspecteurs du recouvrement ont ainsi rencontré des employeurs, travailleurs indépendants et salariés à la Saline-les-Hauts, Trois-Bassins, l’Eperon et Piton Saint-Leu. Il s’agissait de commerces de proximité (pharmacies, boulangeries, épiceries, fleuristes, stations-service...), d’activités touristiques (restaurants, activités de loisirs…) et de professionnels médicaux et paramédicaux. En tout, 70 entreprises ont été visitées, 150 salariés et chefs d’entreprises interrogés et 16 rappels à la loi.



Davantage de visites "préventives" telles que celles-ci devraient être réalisées dans les mois à venir, dans d’autres communes.