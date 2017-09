Des initiatives pour commémorer le 70è anniversaire des événements de mars 1947 à Madagascar

L'association REAGIES oeuvre en faveur de l'Amitié entre La Réunion et Madagascar depuis une trentaine d'années. Elle a décidé de commémorer le 70e anniversaire des évènements du 29 mars 1947 au cours desquels périrent 100 000 victimes. Il s'agit de se recueillir en pensant aux disparus, comprendre des faits dont nous n'avons pas été témoins et avancer vers l'avenir en commun.



Le 4 décembre 2016, à Saint Leu, l'Association a organisé une évocation historique devant 250 personnes. Il y a eu plusieurs interventions pour expliquer et tenter de comprendre. Un hommage a été rendu à Gisèle Rabesahala et Paul Vergès, 2 responsables politiques qui ont agi à leur niveau pour l'Amitié et la Solidarité entre Madagascar et La Réunion. Ce sont des précieuses références.



Du 23 au 30 mars 2017, une délégation réunionnaise de 14 personnes s'est déplacée à Madagascar pour participer à diverses activités d'un programme commémoratif. A Antananarivo, une gerbe a été déposée devant la stèle élevée à la mémoire de Gisèle Rabésahala. La délégation a visité l'exposition organisée par le Comité de Solidarité Malgache au Ministère de la Culture dont Gisèle fut l'une des Ministres. Mais à c'est à Moramanga que les Réunionnais ont pris connaissance de l'ampleur des évènements du 29 mars 2017. La rencontre avec des vétérans et les familles de disparus fut un moment inoubliable. Ainsi, des Réunionnaises et des Réunionnais ont relevé le défi de l'oubli et de l'ignorance. Au retour, lors d'un compte rendu, nous avons décidé de réfléchir à la manière de pérenniser la démarche.



L'Association s'était engagée à clôturer cette année exceptionnelle par une initiative d'approfondissement de la connaissance historique et avec le soucis constant de regarder l'avenir. La semaine qui commence sera ponctuée par 4 activités, en présence d'ami-e-s de Madagascar qui continuent l'oeuvre de Gisèle, celle que le Secrétaire Général de l'ONU, en visite officielle, en 2016, a élevé au rang de “Femme exemplaire”.



Nous avons tenu à décentraliser le programme sur les 4 micro-régions.



5 sept. St Pierre : vernissage de l'exposition “Plus fort l'Amitié”, à 16h30. Salle Kervegen.



6 sept. Ste Suzanne : projection du film “Ilo Tsy Tsy”, à 18h30, Médiathèque.



7 sept. St Paul : Discussion sur l'avenir en commun La Réunion-Madagascar, 18h, restaurant Chez PAUL, à Savannah.



8 sept. St Denis : Soirée Solidaire, 19h30, restaurant Gare du Nord.



Plus d'infos via reagies974@gmail.com ou au 0692 732 589.